Sortie naturaliste le crabe bleu, espèce exotique envahissante Journée mondiale de l’environnement de l’ONU Les Salins Hyères

Sortie naturaliste le crabe bleu, espèce exotique envahissante Journée mondiale de l’environnement de l’ONU

Les Salins Espace Nature des Salins d’Hyères Hyères Var

Le crabe bleu est une espèce invasive aujourd’hui présente sur de nombreux sites littoral méditerranéen. Venez observer le relevé des nasses en compagnie de Matthieu Lascève, Chargé de mission Natura 2000 aux Salins d’Hyères.

Les Salins Espace Nature des Salins d’Hyères Hyères 83400 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 01 09 77 environnement@metropoletpm.fr

English : Nature outing: the blue crab, an invasive alien species UN World Environment Day

The blue crab is an invasive species now present on many sites along the Mediterranean coast. Join Matthieu Lascève, in charge of Natura 2000 at the Salins d’Hyères, to observe the survey of the crab pots.

