Nuit européenne des musées La Banque Centre-ville Hyères
Nuit européenne des musées La Banque Centre-ville Hyères samedi 23 mai 2026.
Hyères
Nuit européenne des musées La Banque
Centre-ville 14 avenue Joseph Clotis Hyères Var
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 18:00:00
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
Entrée libre, à partir de 18H.
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Centre-ville 14 avenue Joseph Clotis Hyères 83400 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 83 69 05 24 animateurdupatrimoine@mairie-hyeres.com
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English :
Free admission, from 6pm.
L’événement Nuit européenne des musées La Banque Hyères a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de Tourisme Provence Méditerranée
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