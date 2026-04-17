Nuit européenne des musées La Banque Centre-ville Hyères

Hyères

Nuit européenne des musées La Banque

Centre-ville 14 avenue Joseph Clotis Hyères Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 18:00:00

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Entrée libre, à partir de 18H.

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Centre-ville 14 avenue Joseph Clotis Hyères 83400 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 83 69 05 24 animateurdupatrimoine@mairie-hyeres.com

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English :

Free admission, from 6pm.

L’événement Nuit européenne des musées La Banque Hyères a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de Tourisme Provence Méditerranée