Journée mondiale de la biodiversité Les Salins Hyères

Journée mondiale de la biodiversité

Les Salins Espace Nature des Salins d'Hyères Hyères

Début : 2026-05-20

fin : 2026-05-20

2026-05-20

Retrouvez au gré de vos balades, les écogardes des espaces naturels de la Métropole TPM pour échanger sur la biodiversité du territoire du mont Faron, au Domaine Fabrégas, à la Colle Noire et le sentier du littoral.

Les Salins Espace Nature des Salins d'Hyères Hyères 83400 Var Provence-Alpes-Côte d'Azur

English : World Biodiversity Day

Join the eco-guards from the TPM Metropole’s natural spaces on your walks to discuss the biodiversity of the Mount Faron area, the Domaine Fabrégas, the Colle Noire and the coastal path.

