Hyères

Exposition vente de livres

Centre-ville 5 bis rue Portalet Hyères Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 09:00:00

fin : 2026-05-30 18:00:00

Date(s) :

2026-05-30 2026-05-31

Une collection de livres vendue par les Éditions Archivio

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Centre-ville 5 bis rue Portalet Hyères 83400 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 03 00 19 48 info@lmstudio.org

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English : Exhibition and sale of books

A collection of books sold by Éditions Archivio

L’événement Exposition vente de livres Hyères a été mis à jour le 2026-05-18 par Office de Tourisme Provence Méditerranée