Exposition vente de livres Centre-ville Hyères
Exposition vente de livres Centre-ville Hyères samedi 30 mai 2026.
Hyères
Exposition vente de livres
Centre-ville 5 bis rue Portalet Hyères Var
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 09:00:00
fin : 2026-05-30 18:00:00
Date(s) :
2026-05-30 2026-05-31
Une collection de livres vendue par les Éditions Archivio
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Centre-ville 5 bis rue Portalet Hyères 83400 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 03 00 19 48 info@lmstudio.org
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English : Exhibition and sale of books
A collection of books sold by Éditions Archivio
L’événement Exposition vente de livres Hyères a été mis à jour le 2026-05-18 par Office de Tourisme Provence Méditerranée
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