Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Exposition vente de livres Centre-ville Hyères

Exposition vente de livres Centre-ville Hyères samedi 30 mai 2026.

Lieu : Centre-ville

Adresse : 5 bis rue Portalet

Ville : 83400 Hyères

Département : Var

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Hyères

Exposition vente de livres

Centre-ville 5 bis rue Portalet Hyères Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 09:00:00
fin : 2026-05-30 18:00:00

Date(s) :
2026-05-30 2026-05-31

Une collection de livres vendue par les Éditions Archivio
  .

Centre-ville 5 bis rue Portalet Hyères 83400 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 03 00 19 48  info@lmstudio.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Exhibition and sale of books

A collection of books sold by Éditions Archivio

L’événement Exposition vente de livres Hyères a été mis à jour le 2026-05-18 par Office de Tourisme Provence Méditerranée

À voir aussi à Hyères (Var)