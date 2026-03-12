Élégance sur Gramophone 2 Cour de la maison des associations Hyères
Élégance sur Gramophone 2 Cour de la maison des associations Hyères samedi 30 mai 2026.
Élégance sur Gramophone 2
Cour de la maison des associations Avenue du Clair de lune Hyères Var
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 19:00:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Proposée par l’Association Giens 1900 dans la cour de la Maison des associations du village de Giens.
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Cour de la maison des associations Avenue du Clair de lune Hyères 83400 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 83 48 66 78 assogiens1900@gmail.com
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English : Elegance on Gramophone 2
Presented by the Association Giens 1900 in the courtyard of the Maison des associations in the village of Giens.
L’événement Élégance sur Gramophone 2 Hyères a été mis à jour le 2026-03-12 par Office de Tourisme Provence Méditerranée