Sortie naturaliste les plantes et oiseaux des salins Journée modiale de l’environnement de l’ONU Les Salins Hyères

Sortie naturaliste les plantes et oiseaux des salins Journée modiale de l’environnement de l’ONU

Les Salins Espace Nature des Salins d’Hyères Hyères Var

Début : 2026-06-03 08:30:00

fin : 2026-06-03 11:30:00

2026-06-03

La LPO et le Conservatoire botanique national proposent de découvrir les différentes adaptations au milieu salin des espèces présentes sur le site.

Les Salins Espace Nature des Salins d’Hyères Hyères 83400 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 01 09 77 environnement@metropoletpm.fr

English : Nature outing: the plants and birds of the salt marshes UN World Environment Day

The LPO and the Conservatoire botanique national invite you to discover the different adaptations to the saline environment of the species present on the site.

