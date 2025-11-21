Fête du livre de Hyères Centre-ville Hyères
La 12e édition de la Fête du Livre d’Hyères revient les 30 & 31 mai 2026 au Forum du Casino.
Centre-ville Avenue Ambroise Thomas Hyères 83400 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur
English : Book festival in hyeres
The 12th edition of the Fête du Livre d’Hyères returns to the Forum du Casino on May 30 & 31, 2026.
