Performance danse au cœur de l’exposition, Musée du Niel, Hyères

Performance danse au cœur de l’exposition Samedi 23 mai, 19h30 Musée du Niel Var

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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:30:00+02:00 – 2026-05-23T20:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:30:00+02:00 – 2026-05-23T20:30:00+02:00

La compagnie Kubilai Khan Investigations menée par le danseur et DJ Frank Micheletti investit le Musée du Niel et son jardin sur la mer pour présenter une performance danse et musique sous le prisme de la couleur en écho à l’exposition en cours « L’Abstraction est une couleur ».

Musée du Niel 6 Rte du Port du Niel, 83400 Hyères Hyères 83400 Giens Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 (0)4 94 91 74 22 https://www.museeduniel.com/ Le Musée du Niel à Hyères dans le Var, sur la presqu’île de Giens, est dédié à la peinture de la seconde moitié du XXe. Il a été inauguré en 2023. Il est ouvert au public du 3 mai au 2 novembre 2025, tous les jours de 11h à 19h, sauf le mardi. Pour sa troisième saison, découvrez une nouvelle exposition : Dubuffet et les magiciens – Expressions singulières de 1945 à 2000.

Le Musée du Niel, situé au pied du ravissant port du Niel, offre une escale plaisir entre art et mer avec un restaurant ouvert en continu sur la terrasse supérieure vue mer et une librairie boutique, en accès libre par le jardin. Concerts, rencontres artistiques et ateliers créatifs sont proposés tout au long de la saison ; le programme est en ligne sur la billetterie du musée. Depuis Hyères, prendre la direction de Giens, suivre la route de la Madrague puis le Chemin de la Plage, stationner tout en haut au Parking du village (gratuit, 140 places) et descendre à pied sur le port du Niel.

La compagnie Kubilai Khan Investigations menée par le danseur et DJ Frank Micheletti investit le Musée du Niel et son jardin sur la mer pour présenter une performance danse et musique sous le prisme…

© Musée du Niel