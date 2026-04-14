Rendez-vous au jardin du musée, Musée du Niel, Hyères

Rendez-vous au jardin du musée Dimanche 7 juin, 16h01 Musée du Niel Var

Limité à 20 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T16:01:00+02:00 – 2026-06-07T17:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T16:01:00+02:00 – 2026-06-07T17:30:00+02:00

Venez explorer le monde fascinant des plantes et leur manière unique de percevoir le monde qui les entoure lors d’une visite inédite du jardin du musée ! Éveillez vos sens et découvrez les plantes sous un nouveau jour avec l’animatrice nature Emmanuelle Chevalier, partenaire Esprit Parc national de Port-Cros. Durée 1 heure. Avec un justificatif de votre visite au musée, bénéficiez d’un tarif préférentiel au jardin de Château Noir à Giens.

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Venez explorer le monde fascinant des plantes et leur manière unique de percevoir le monde qui les entoure lors d’une visite inédite du jardin du musée ! Éveillez vos sens et découvrez les plantes un…

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