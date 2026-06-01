Histoires d’Hyères : ce que raconte l’archéologie en 2025, Site archéologique d’Olbia, Hyères

Histoires d’Hyères : ce que raconte l’archéologie en 2025 12 – 14 juin Site archéologique d’Olbia Var

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-12T09:30:00+02:00 – 2026-06-12T12:30:00+02:00

Fin : 2026-06-14T14:00:00+02:00 – 2026-06-14T17:30:00+02:00

L’année 2025 a été marquée par des découvertes archéologiques majeures à Hyères. Les opérations de fouilles préventives et programmées ont mis au jour de nouveaux îlots d’habitation et une nécropole romaine à Olbia, ainsi que de nouveaux édifices et des sépultures médiévales au château d’Hyères, renouvelant les connaissances sur l’occupation et l’histoire de ces sites. Cette exposition vous invite à plonger au cœur de ces découvertes récentes et explorer le travail des archéologues.

Exposition-dossier réalisée en collaboration avec le Service Archéologique Départemental du Var (SADV), l’Institut national pour la recherche en archéologie préventive (Inrap) et le Laboratoire d’Archéologie Médiévale et Moderne Méditerranéenne (LA3M).

Site archéologique d’Olbia Route de l’Almanarre, 83400 Hyères, France Hyères 83400 L’Almanarre Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33494007908 https://hyeres.fr/presentation-site-olbia Située sur un léger promontoire en bord de mer, Olbia est l’unique témoin, conservé dans l’intégralité de son plan, d’un réseau de colonies-forteresses grecques, fondées par Marseille à partir du IVe s. av. J.-C.

Citoyens de Marseille, les premiers Olbiens étaient des soldats-colons, pêcheurs, agriculteurs et avaient comme mission principale de sécuriser le commerce maritime.

Les vestiges mis au jour permettent aux visiteurs de comprendre l’évolution urbaine d’une ville antique sur 1000 ans. On y trouve fortifications, rues aménagées avec égouts et trottoirs, puits collectif, îlots d’habitations divisés en maisons, boutiques, thermes, sanctuaires, etc.

Les vestiges d’une abbaye médiévale, Saint-Pierre de l’Almanarre, ont également été découverts sur le site. De Hyères D559 direction Carqueiranne, ou autocar ligne 39 au départ de la gare routière. Stationnement gratuit au niveau du rond-point de l’Almanarre.

L’année 2025 a été marquée par des découvertes archéologiques majeures à Hyères. Les opérations de fouilles préventives et programmées ont mis au jour de nouveaux îlots d’habitation et une nécropole …

© JB – site d’olbia ville d’Hyères