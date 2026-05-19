Journées Européennes de l’Archéologie Atelier découverte Les épaves sous-marine, une chance pour la biodiversité Fort du Pradeau, Centre d’interprétation du territoire du Parc national de Port-Cros Hyères

Hyères

Journées Européennes de l’Archéologie Atelier découverte Les épaves sous-marine, une chance pour la biodiversité

Fort du Pradeau, Centre d’interprétation du territoire du Parc national de Port-Cros Fort du Pradeau Hyères Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 10:00:00

fin : 2026-06-13 17:00:00

Date(s) :

2026-06-13

Découvrez comment les épaves deviennent de véritables refuges pour la vie marine !

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Fort du Pradeau, Centre d’interprétation du territoire du Parc national de Port-Cros Fort du Pradeau Hyères 83400 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 00 79 08 accueil.pnpc@portcros-parcnational.fr

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English :

Discover how shipwrecks become thriving habitats for marine life!

L’événement Journées Européennes de l’Archéologie Atelier découverte Les épaves sous-marine, une chance pour la biodiversité Hyères a été mis à jour le 2026-05-19 par Parc national de Port-Cros