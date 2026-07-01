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AGENDA · Hyères

Visite guidée Calder en partenariat avec le Service Patrimoine Centre-ville Hyères

mardi 28 juillet 2026 · Centre-ville · Hyères

Informations pratiques

Début
mardi 28 juillet 2026
Fin
mardi 28 juillet 2026
Heure de début
14:30:00
Lieu
Centre-ville
Adresse
14 avenue Joseph Clotis
Ville
83400 Hyères
Département
Var
Tarif

Hyères

Visite guidée Calder en partenariat avec le Service Patrimoine

Centre-ville 14 avenue Joseph Clotis Hyères Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 14:30:00
fin : 2026-09-03

Date(s) :
2026-07-28 2026-08-04 2026-09-03

La guide conférencière, Audrey Ringot Allègre, vous dévoilera l’exposition Calder en prenant le temps de s’attarder sur l’univers de l’artiste et les œuvres emblématiques de
l’exposition.
  .

Centre-ville 14 avenue Joseph Clotis Hyères 83400 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 83 69 19 40  musee@mairie-hyeres.com

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English : Guided Tour Calder, in partnership with the Heritage Department

Tour guide Audrey Ringot Allègre will take you through the Calder exhibition, taking the time to delve into the artist’s world and the iconic works featured in
the exhibition.

L’événement Visite guidée Calder en partenariat avec le Service Patrimoine Hyères a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme Provence Méditerranée

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