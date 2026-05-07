Playa tour 2026 sur la plage de l’Ayguade Plage de l’Ayguade Hyères

Hyères

Playa tour 2026 sur la plage de l’Ayguade

Plage de l’Ayguade L’Ayguade Hyères Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-20

fin : 2026-07-21

Date(s) :

2026-07-20

Le Playa Tour UFOLEP 2026 revient !

De juin à août 2026, la tournée multisports et citoyenne de l’UFOLEP fera escale partout

en France pour faire vivre un été plus sportif, plus convivial et plus accessible.

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Plage de l’Ayguade L’Ayguade Hyères 83400 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 24 72 93

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English : Playa tour 2026 on Ayguade beach

The Playa Tour UFOLEP 2026 is back!

From June to August 2026, UFOLEP’s multi-sport and civic-minded tour will be stopping off all over France

France to make your summer more sporty, more friendly and more accessible.

L’événement Playa tour 2026 sur la plage de l’Ayguade Hyères a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme Provence Méditerranée