Louis Bertignac Place Clémenceau Hyères
Louis Bertignac Place Clémenceau Hyères mardi 21 juillet 2026.
Hyères
Louis Bertignac
Place Clémenceau Centre-ville Hyères Var
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 21:30:00
fin : 2026-07-21
Date(s) :
2026-07-21
Guitariste virtuose, chanteur charismatique et cofondateur du groupe mythique Téléphone, Louis Bertignac a marqué à jamais l’histoire du rock français avec des titres intemporels.
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Place Clémenceau Centre-ville Hyères 83400 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 00 78 78 mairie@ville-hyeres.fr
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English : Louis Bertignac
A virtuoso guitarist, charismatic singer, and co-founder of the legendary band Téléphone, Louis Bertignac has left an indelible mark on the history of French rock with his timeless songs.
L’événement Louis Bertignac Hyères a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de Tourisme Provence Méditerranée
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