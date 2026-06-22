Louis Bertignac Place Clémenceau Hyères

Hyères

Louis Bertignac

Place Clémenceau Centre-ville Hyères Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 21:30:00

fin : 2026-07-21

Date(s) :

2026-07-21

Guitariste virtuose, chanteur charismatique et cofondateur du groupe mythique Téléphone, Louis Bertignac a marqué à jamais l’histoire du rock français avec des titres intemporels.

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Place Clémenceau Centre-ville Hyères 83400 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 00 78 78 mairie@ville-hyeres.fr

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English : Louis Bertignac

A virtuoso guitarist, charismatic singer, and co-founder of the legendary band Téléphone, Louis Bertignac has left an indelible mark on the history of French rock with his timeless songs.

L’événement Louis Bertignac Hyères a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de Tourisme Provence Méditerranée