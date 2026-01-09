Feu d’artifice Bal populaire Repas Quai du Général de Gaulle Penmarch

Feu d’artifice Bal populaire Repas

À l’occasion de la fête nationale, les Cormorans Sportifs organisent une soirée autour du traditionnel feu d’artifice.

Restauration et buvette sur place. .

Quai du Général de Gaulle Port de Kérity Penmarch 29760 Finistère Bretagne +33 2 98 58 51 59

