Bayet

Feu d’artifice

Ile des Grottes Bayet Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 19:00:00

fin : 2026-07-18 23:00:00

Date(s) :

2026-07-18

Une fête au bord de la Sioule, avec repas préparés par les Jeunes agriculteurs, manèges, buvettes, attractions diverses et pour clôturer le tout un magnifique feu d’artifice à la tombée de la nuit.

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Ile des Grottes Bayet 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 45 32 26 mairie@bayet.fr

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English :

A festival on the banks of the Sioule, with meals prepared by the Young Farmers, rides, refreshment stands, various attractions and, to round things off, a magnificent fireworks display at dusk.

L’événement Feu d’artifice Bayet a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de tourisme Val de Sioule