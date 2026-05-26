Feu d’artifice Bayet
Feu d’artifice Bayet samedi 18 juillet 2026.
Bayet
Feu d’artifice
Ile des Grottes Bayet Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 19:00:00
fin : 2026-07-18 23:00:00
Date(s) :
2026-07-18
Une fête au bord de la Sioule, avec repas préparés par les Jeunes agriculteurs, manèges, buvettes, attractions diverses et pour clôturer le tout un magnifique feu d’artifice à la tombée de la nuit.
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Ile des Grottes Bayet 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 45 32 26 mairie@bayet.fr
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English :
A festival on the banks of the Sioule, with meals prepared by the Young Farmers, rides, refreshment stands, various attractions and, to round things off, a magnificent fireworks display at dusk.
L’événement Feu d’artifice Bayet a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de tourisme Val de Sioule
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