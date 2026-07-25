Informations pratiques

Beillé

Feu d’artifice

Beillé Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 19:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Soirée festive avec DJ, châteaux gonflables et feu d’artifice.

Buvette et restauration sur place .

Beillé 72160 Sarthe Pays de la Loire lesamisdebeille72@gmail.com

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English :

L’événement Feu d’artifice Beillé a été mis à jour le 2026-07-25 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude