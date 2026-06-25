Informations pratiques

Boust

Feu d’artifice

84 rue des bleuets Boust Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-07-04 18:00:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Venez fêter le début des vacances d’été avec un évènement détonant ! Le FC Boust et la commune organisent un feu d’artifice estival.

Au programme restauration, musique et tombola et un feu d’artifice comme clou du spectacle.

Une belle occasion de partager un moment convivial.Tout public

0 .

84 rue des bleuets Boust 57570 Moselle Grand Est +33 3 82 50 30 48

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English :

Come celebrate the start of summer vacation with a spectacular event! FC Boust and the town are organizing a summer fireworks show.

On the program: food, music, a raffle, and a fireworks display as the highlight of the show.

A great opportunity to enjoy a fun time together.

L’événement Feu d’artifice Boust a été mis à jour le 2026-06-25 par OT CATTENOM ET ENVIRONS