Visitez un ancien moulin familial et son histoire, Vieux moulin de Basse-Parthe, Boust

Visitez un ancien moulin familial et son histoire 19 et 20 septembre Vieux moulin de Basse-Parthe Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Depuis 2022, Audrey Nousbam a repris l’activité de ce moulin familial.

Audrey vous propose une visite des installations, vous permettant de découvrir les secrets de ce lieu unique. Vous pourrez notamment en apprendre plus sur les techniques anciennes et actuelles de fabrication de la farine.

Vieux moulin de Basse-Parthe Rue du Moulin Basse-Parthe, 57570 Boust Boust 57570 Moselle Grand Est 06 86 70 46 08 http://www.usselskirch.net https://www.facebook.com/groups/983563276220285 Le moulin de Basse-Parthe est un lieu unique. Il recueille les souvenirs et le charme authentique de la meunerie et des moulins hydrauliques. Cessée en 1992, l’activité meunerie a repris en 2022 après l’installation d’un moulin à meule de pierre, électrique.

En pénétrant dans ce lieu, on retrouve ce qui faisait un moulin à l’ancienne : machineries, rouages, courroies, boiseries, filtres, murs, cloisons, planchers… tout l’univers de la famille Nousbam, artisans meuniers, essentiels à la vie locale. Parking sur place

Depuis 2022, Audrey Nousbam a repris l’activité de ce moulin familial.

© Républicain Lorrain