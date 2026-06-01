Tour romane millénaire et vestiges d’un Chemin de Croix, Tour d’Usselskirch et Chemin de croix, Boust

Tour romane millénaire et vestiges d’un Chemin de Croix 19 et 20 septembre Tour d’Usselskirch et Chemin de croix Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Tour romane à plan hexagonal, vestige d’une église disparue, l’édifice a résisté aux bombardements de la Seconde Guerre mondiale. Il conserve une tête sculptée d’époque romaine ou préchrétienne et plusieurs stations d’un Chemin de Croix du XVIIe siècle, aujourd’hui partiellement conservé.

Tour d’Usselskirch et Chemin de croix Basse-Parthe, 57570 Boust Boust 57570 Moselle Grand Est +33 6 86 70 46 08 http://www.usselskirch.net https://www.facebook.com/groups/983563276220285 La tour hexagonale romane de l’ancienne église d’Usselskirch a traversé 1000 ans d’histoire. Sa forme, sa hauteur, son arcature aveugle sont insolites. La grande église du XVIIIème siècle, classée monument historique en 1930, n’a pas survécu aux bombardements de la ligne Maginot voisine, lors de la seconde guerre mondiale. Mais les murs épais de 1,40 mètres de la vieille tour y résistèrent. Au pied de la tour, huit stations (sur les quatorze originelles) du Chemin de Croix du XVIIème siècle peuvent être observées. Sur une face de la tour, une tête de statue romaine ou préchrétienne.

Tour romane à plan hexagonal, vestige d’une église disparue, l’édifice a résisté aux bombardements de la Seconde Guerre mondiale. Il conserve une tête sculptée d’époque romaine ou préchrétienne et de…

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