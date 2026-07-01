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Feu d’artifice Carentan-les-Marais

mardi 14 juillet 2026 · Carentan-les-Marais

Feu d’artifice Carentan-les-Marais

Informations pratiques

Début
mardi 14 juillet 2026
Fin
lundi 13 juillet 2026
Heure de début
23:00:00
Adresse
Site Gloria
Ville
50500 Carentan-les-Marais
Département
Manche
Tarif

Carentan-les-Marais

Feu d’artifice

Site Gloria Carentan-les-Marais Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 23:00:00
fin : 2026-07-13

Date(s) :
2026-07-13

Rendez-vous pour un spectacle pyrotechnique qui promet d’émerveiller petits et grands.   .

Site Gloria Carentan-les-Marais 50500 Manche Normandie +33 2 33 42 74 00 

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English : Feu d’artifice

L’événement Feu d’artifice Carentan-les-Marais a été mis à jour le 2026-06-30 par OT Baie du Cotentin

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