Feu d’artifice Champigny-sur-Veude
Feu d’artifice Champigny-sur-Veude lundi 13 juillet 2026.
Champigny-sur-Veude
Feu d’artifice
Place du Chapeau Rouge Champigny-sur-Veude Indre-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-07-13
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-13
Feu d’artifice du 13 juillet, suivi d’un bal.
Buvette, restauration.
Feu d’artifice du 13 juillet, suivi d’un bal.
Buvette, restauration. .
Place du Chapeau Rouge Champigny-sur-Veude 37120 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 95 73 48 mairie@champignysurveude.fr
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English :
July 13 fireworks, followed by a dance.
Refreshment bar and catering.
L’événement Feu d’artifice Champigny-sur-Veude a été mis à jour le 2026-06-05 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme