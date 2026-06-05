Champigny-sur-Veude

Feu d’artifice

Place du Chapeau Rouge Champigny-sur-Veude Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-07-13

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

Feu d’artifice du 13 juillet, suivi d’un bal.

Buvette, restauration.

Feu d’artifice du 13 juillet, suivi d’un bal.

Buvette, restauration. .

Place du Chapeau Rouge Champigny-sur-Veude 37120 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 95 73 48 mairie@champignysurveude.fr

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English :

July 13 fireworks, followed by a dance.

Refreshment bar and catering.

L’événement Feu d’artifice Champigny-sur-Veude a été mis à jour le 2026-06-05 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme