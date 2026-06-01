Feu de la Saint-Jean Champigny-sur-Veude
Feu de la Saint-Jean Champigny-sur-Veude vendredi 19 juin 2026.
Champigny-sur-Veude
Feu de la Saint-Jean
Rue des Bas Jardins Champigny-sur-Veude Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-06-19
fin : 2026-06-19
Date(s) :
2026-06-19
Feu de la Saint-Jean suivi d’un concert et d’un bal.
Buvette et restauration sur place.
Feu de la Saint-Jean suivi d’un concert et d’un bal.
Buvette et restauration sur place. .
Rue des Bas Jardins Champigny-sur-Veude 37120 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 95 73 48 mairie@champignysurveude.fr
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English :
Midsummer bonfire followed by a concert and dance.
Refreshments and snacks on site.
L’événement Feu de la Saint-Jean Champigny-sur-Veude a été mis à jour le 2026-06-05 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme
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