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Feu de la Saint-Jean Champigny-sur-Veude

Feu de la Saint-Jean Champigny-sur-Veude

Feu de la Saint-Jean Champigny-sur-Veude vendredi 19 juin 2026.

Adresse : Rue des Bas Jardins

Ville : 37120 Champigny-sur-Veude

Département : Indre-et-Loire

Début : vendredi 19 juin 2026

Fin : vendredi 19 juin 2026

Tarif : Gratuit

Champigny-sur-Veude

Feu de la Saint-Jean

Rue des Bas Jardins Champigny-sur-Veude Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-06-19
fin : 2026-06-19

Date(s) :
2026-06-19

Feu de la Saint-Jean suivi d’un concert et d’un bal.
Buvette et restauration sur place.
Feu de la Saint-Jean suivi d’un concert et d’un bal.
Buvette et restauration sur place.   .

Rue des Bas Jardins Champigny-sur-Veude 37120 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 95 73 48  mairie@champignysurveude.fr

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English :

Midsummer bonfire followed by a concert and dance.
Refreshments and snacks on site.

L’événement Feu de la Saint-Jean Champigny-sur-Veude a été mis à jour le 2026-06-05 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme

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