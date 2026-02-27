Feu d’artifice de Saint André de Cubzac Saint-André-de-Cubzac

Feu d’artifice de Saint André de Cubzac

Stade Léo Lagrange Saint-André-de-Cubzac Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

A l’occasion de la Fête Nationale du 14 juillet Saint André de Cubzac est en fête tout le week-end du 10 au 14 juillet.

Lundi 13 juillet à 22h30, vous partez de la place du Champ de Foire de St André de Cubzac pour vous rendre au stade Léo Lagrange, au son de la cocarde de St Ciers de Canesse.

A 23h00, vous admirez le feu d’artifice sonorisé. .

Stade Léo Lagrange Saint-André-de-Cubzac 33240 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 43 64 80

English : Feu d’artifice de Saint André de Cubzac

