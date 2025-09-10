Vélotopia Fête du vélo du Grand Cubzaguais Saint-André-de-Cubzac

Vélotopia Fête du vélo du Grand Cubzaguais Saint-André-de-Cubzac dimanche 24 mai 2026.

Vélotopia Fête du vélo du Grand Cubzaguais

Place du Champ de Foire Saint-André-de-Cubzac Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-05-24

Vélotopia est un monde imaginaire où vélos, rosalies, trottinettes, draisiennes, manèges et autres douces machines sont les rois de la fête !

Venez tester des vélos insolites, faire la course en rosalie, rider sur le pumptrack, pédaler sur un vélo smoothie, …

Les plus jeunes pourront s’élancer sur un mini circuit à draisienne, pendant que les curieux découvriront un vélo-dynamo qui recharge les téléphones, imprimeront des objets en 3D, ou iront se renseigner sur la mobilité et le tourisme dans le Grand Cubzaguais.

Des musiques déambuleront dans les allées grâce au Uber Hits, des artistes personnaliseront casques et vélos, vous pourrez même y faire graver votre vélo gratuitement !

Sur place, foodtrucks et brasserie locale régaleront les visiteurs toute l’après-midi.

Venez avec votre vélo, trottinette ou toute autre monture roulante pour profiter pleinement de l’expérience ! .

Place du Champ de Foire Saint-André-de-Cubzac 33240 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 43 96 37 contact@grand-cubzaguais.fr

