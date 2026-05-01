Saint-André-de-Cubzac

Tous en fête avec Le Temps des Familles

Parc Robillard Saint-André-de-Cubzac Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 10:00:00

fin : 2026-05-30 17:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Tous en Fête 4 arrive à Saint-André-de-Cubzac !

Une journée festive à partager en famille et entre amis.

Au programme toute la journée

Animations, jeux et structures gonflables, fripe à petits prix.

Buvette et petite restauration.

Venez profiter d’un moment convivial, festif et ouvert à tous. .

Parc Robillard Saint-André-de-Cubzac 33240 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 64 14 10 66

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English : Tous en fête avec Le Temps des Familles

L’événement Tous en fête avec Le Temps des Familles Saint-André-de-Cubzac a été mis à jour le 2026-05-20 par Bourg Cubzaguais Tourisme