Tous en fête avec Le Temps des Familles Saint-André-de-Cubzac
Tous en fête avec Le Temps des Familles Saint-André-de-Cubzac samedi 30 mai 2026.
Saint-André-de-Cubzac
Tous en fête avec Le Temps des Familles
Parc Robillard Saint-André-de-Cubzac Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 10:00:00
fin : 2026-05-30 17:00:00
Date(s) :
2026-05-30
Tous en Fête 4 arrive à Saint-André-de-Cubzac !
Une journée festive à partager en famille et entre amis.
Au programme toute la journée
Animations, jeux et structures gonflables, fripe à petits prix.
Buvette et petite restauration.
Venez profiter d’un moment convivial, festif et ouvert à tous. .
Parc Robillard Saint-André-de-Cubzac 33240 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 64 14 10 66
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Tous en fête avec Le Temps des Familles
L’événement Tous en fête avec Le Temps des Familles Saint-André-de-Cubzac a été mis à jour le 2026-05-20 par Bourg Cubzaguais Tourisme
À voir aussi à Saint-André-de-Cubzac (Gironde)
- Théâtre L’Oiseau Bleu Salle du Champ de Foire Saint-André-de-Cubzac 23 mai 2026
- Wine in the city la guinguette des vignerons du Cubzaguais Saint-André-de-Cubzac 30 mai 2026
- Ciné Relax du Grand Cubzaguais Zootopie 2 Saint-André-de-Cubzac 30 mai 2026
- Vélotopia fête du vélo, Place du champ de foire, Saint-André-de-Cubzac 31 mai 2026
- Vélotopia Fête du vélo du Grand Cubzaguais Saint-André-de-Cubzac 31 mai 2026