Festival Serial Kickerz Salle du Champ de Foire Saint-André-de-Cubzac
Festival Serial Kickerz Salle du Champ de Foire Saint-André-de-Cubzac samedi 6 juin 2026.
Saint-André-de-Cubzac
Festival Serial Kickerz
Salle du Champ de Foire 7 Allée du Champ de Foire Saint-André-de-Cubzac Gironde
Tarif : 8.59 – 8.59 – 18.59 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-06
Le Serial Kickerz est un festival de Hip Hop dont l’événement phare est une compétition internationale de breakdance.
Il réunit une sélection des meilleurs danseurs de la planète. Ce festival urbain, organisé en milieu rural, est devenu l’un des événements majeurs de l’Hexagone, suivi dans le monde entier.
Programme
Samedi 6 Juin Retour aux sources avec des échanges dans les cercles afin de se qualifier pour le battle 1VS1.
Dimanche 7 Juin L’incontournable battle 3vs3 International + Battle DiscoLab à chaque tour les danseurs choisissent un vinyle dans la sélection des deejays. .
Salle du Champ de Foire 7 Allée du Champ de Foire Saint-André-de-Cubzac 33240 Gironde Nouvelle-Aquitaine
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English :
L’événement Festival Serial Kickerz Saint-André-de-Cubzac a été mis à jour le 2026-05-05 par Bourg Cubzaguais Tourisme
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