Ciné-partage vélo, Villa Monciné, Saint-André-de-Cubzac

Ciné-partage vélo Jeudi 21 mai, 14h00 Villa Monciné Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-21T14:00:00+02:00 – 2026-05-21T16:30:00+02:00

Fin : 2026-05-21T14:00:00+02:00 – 2026-05-21T16:30:00+02:00

Séance de ciné-partage organisé une fois par mois par le service action sociale de la commuanuté de communes du Grand Cubzaguais. Séance de cinéma à prix réduit adapté aux personnes séniors et isolées. Une équipe de bénévole est présente pour aider et accompagner les specateurs tout au long de la séance de l’instalation au départ.

Un gouter convivial est proposé gracieusement à la fin de la séance par la collectivité et le cinéma.

La spécificité de ces séances est que le public présent vote pour le film projeté la séance suivante parmi les 3 propositions faites par le cinéma. Pour l’occasion, des films en lien avec l’univers du vélo seront proposés pour la séance du 21 mai.

L’association Wimoov sera présente avec des tricycles, des vélos électriques et un vélo chat pour une animation autour des modes de déplacements alternatifs ainsi que pour permettre le test en fin de séance de ces véhicules.

Villa Monciné 40 avenue boucicaut Saint andré de cubzac Saint-André-de-Cubzac 33240 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Séance de cinéma adapté à un public sénior autour du vélo