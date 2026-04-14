Sortie photo naturaliste avec le Syndicat du Moron Saint-André-de-Cubzac
Sortie photo naturaliste avec le Syndicat du Moron Saint-André-de-Cubzac mardi 19 mai 2026.
Saint-André-de-Cubzac
Sortie photo naturaliste avec le Syndicat du Moron
Marais de la Virvée Saint-André-de-Cubzac Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-19 18:50:00
fin : 2026-05-19 20:50:00
Date(s) :
2026-05-19
Sortie photo naturaliste avec l’association 100% objectif et le club Haute Gironde Image Numérique.
A prévoir Chaussures de marche, vêtements adaptés à l’extérieur, bouteille d’eau, casquette et appareil photo.
Description de l’animation
Observer la nature et en capturer ses spectacles. Nous marcherons à la rencontre de la faune, de la flore et des paysages que nous prendrons le temps d’apprécier et de photographier. .
Marais de la Virvée Saint-André-de-Cubzac 33240 Gironde Nouvelle-Aquitaine
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English : Sortie photo naturaliste avec le Syndicat du Moron
L’événement Sortie photo naturaliste avec le Syndicat du Moron Saint-André-de-Cubzac a été mis à jour le 2026-04-14 par Bourg Cubzaguais Tourisme
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