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Sortie photo naturaliste avec le Syndicat du Moron Saint-André-de-Cubzac

Sortie photo naturaliste avec le Syndicat du Moron Saint-André-de-Cubzac

Sortie photo naturaliste avec le Syndicat du Moron Saint-André-de-Cubzac mardi 19 mai 2026.

Adresse : Marais de la Virvée

Ville : 33240 Saint-André-de-Cubzac

Département : Gironde

Début : mardi 19 mai 2026

Fin : mardi 19 mai 2026

Heure de début : 18:50:00

Tarif : Gratuit

Saint-André-de-Cubzac

Sortie photo naturaliste avec le Syndicat du Moron

Marais de la Virvée Saint-André-de-Cubzac Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-19 18:50:00
fin : 2026-05-19 20:50:00

Date(s) :
2026-05-19

Sortie photo naturaliste avec l’association 100% objectif et le club Haute Gironde Image Numérique.
A prévoir Chaussures de marche, vêtements adaptés à l’extérieur, bouteille d’eau, casquette et appareil photo.
Description de l’animation
Observer la nature et en capturer ses spectacles. Nous marcherons à la rencontre de la faune, de la flore et des paysages que nous prendrons le temps d’apprécier et de photographier.   .

Marais de la Virvée Saint-André-de-Cubzac 33240 Gironde Nouvelle-Aquitaine  

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English : Sortie photo naturaliste avec le Syndicat du Moron

L’événement Sortie photo naturaliste avec le Syndicat du Moron Saint-André-de-Cubzac a été mis à jour le 2026-04-14 par Bourg Cubzaguais Tourisme

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