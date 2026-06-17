Saint-André-de-Cubzac

L’échappée au coeur des ateliers d’artistes

Saint-André-de-Cubzac Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-04

Préparez-vous pour une immersion artistique unique au coeur de notre territoire !

Le 4 et 5 Juillet, l’évènement L’échappée vous ouvre ses portes avec différents artistes passionnés, répartis dans tout le Grand Cubzaguais et en Haute Gironde.

– Ledoeufre (Frédéric Lucas) 40 rue Valentin Bernard à Bourg.

– Pascale D Lucas 40 rue Valentin Bernard à Bourg.

– Valérie Dos Reis 10 cours de l’abbaye à Bourg.

-Riet Van der Linden 10 quai des chantiers à Bourg.

– Marie Chaudet Solac 17 chemin de Clayac à Prignac-et-Marcamps.

– Eric Kilat 19 rue de la Lande à Saint-Gervais.

– Laetitia Venier 9 rue des écoles à Saint-Gervais.

– Laetitia Hibert 2 rue Nicolas Copernic à Saint -André- de- Cubzac.

– Anne Philomène Rollin 13 rue des moulins à Saint-André-de-Cubzac.

Exposition du 4 au 14 Juillet.

Vernissage participatif Samedi 5 Juillet à partir de 17h. .

Saint-André-de-Cubzac 33240 Gironde Nouvelle-Aquitaine

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English : L’échappée au coeur des ateliers d’artistes

L’événement L’échappée au coeur des ateliers d’artistes Saint-André-de-Cubzac a été mis à jour le 2026-06-17 par Bourg Cubzaguais Tourisme