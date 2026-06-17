L’échappée au coeur des ateliers d’artistes Saint-André-de-Cubzac
L’échappée au coeur des ateliers d’artistes Saint-André-de-Cubzac samedi 4 juillet 2026.
Saint-André-de-Cubzac
L’échappée au coeur des ateliers d’artistes
Saint-André-de-Cubzac Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-04
Préparez-vous pour une immersion artistique unique au coeur de notre territoire !
Le 4 et 5 Juillet, l’évènement L’échappée vous ouvre ses portes avec différents artistes passionnés, répartis dans tout le Grand Cubzaguais et en Haute Gironde.
– Ledoeufre (Frédéric Lucas) 40 rue Valentin Bernard à Bourg.
– Pascale D Lucas 40 rue Valentin Bernard à Bourg.
– Valérie Dos Reis 10 cours de l’abbaye à Bourg.
-Riet Van der Linden 10 quai des chantiers à Bourg.
– Marie Chaudet Solac 17 chemin de Clayac à Prignac-et-Marcamps.
– Eric Kilat 19 rue de la Lande à Saint-Gervais.
– Laetitia Venier 9 rue des écoles à Saint-Gervais.
– Laetitia Hibert 2 rue Nicolas Copernic à Saint -André- de- Cubzac.
– Anne Philomène Rollin 13 rue des moulins à Saint-André-de-Cubzac.
Exposition du 4 au 14 Juillet.
Vernissage participatif Samedi 5 Juillet à partir de 17h. .
Saint-André-de-Cubzac 33240 Gironde Nouvelle-Aquitaine
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : L’échappée au coeur des ateliers d’artistes
L’événement L’échappée au coeur des ateliers d’artistes Saint-André-de-Cubzac a été mis à jour le 2026-06-17 par Bourg Cubzaguais Tourisme
À voir aussi à Saint-André-de-Cubzac (Gironde)
- Concerts de l’école de Musique Intercommunale Saint-André-de-Cubzac 22 juin 2026
- Les Bombyx invitent l’artothèque Saint-André-de-Cubzac 22 juin 2026
- Spectacle de danse de fin d’année des Meuniers de Montalon Salle du Champ de Foire Saint-André-de-Cubzac 26 juin 2026
- ENCIPAÏ, LA JOIE FAUSSES NOTES ET SAGESSE MASSAÏ de Marc Vella Saint-André-de-Cubzac 3 juillet 2026
- Fête foraine à Saint-André-de-Cubzac Saint-André-de-Cubzac 10 juillet 2026