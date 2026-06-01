Les Bombyx invitent l’artothèque Saint-André-de-Cubzac
Les Bombyx invitent l’artothèque Saint-André-de-Cubzac lundi 22 juin 2026.
Saint-André-de-Cubzac
Les Bombyx invitent l’artothèque
Château Robillard Saint-André-de-Cubzac Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-22 13:30:00
fin : 2026-06-28 18:00:00
Date(s) :
2026-06-22
L’association des Bombyx présente les oeuvres issues de l’artothèque du 22 au 28 Juin de 13h30 à 18h au château Robillard à Saint André de Cubzac.
Rendez-vous le mardi 23 Juin à 18h pour le Vernissage. .
Château Robillard Saint-André-de-Cubzac 33240 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 46 60 51 93 lesbombyx33240@gmail.com
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English : Les Bombyx invitent l’artothèque
L’événement Les Bombyx invitent l’artothèque Saint-André-de-Cubzac a été mis à jour le 2026-06-12 par Bourg Cubzaguais Tourisme
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