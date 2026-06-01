Saint-André-de-Cubzac

Les Bombyx invitent l’artothèque

Château Robillard Saint-André-de-Cubzac Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-22 13:30:00

fin : 2026-06-28 18:00:00

Date(s) :

2026-06-22

L’association des Bombyx présente les oeuvres issues de l’artothèque du 22 au 28 Juin de 13h30 à 18h au château Robillard à Saint André de Cubzac.

Rendez-vous le mardi 23 Juin à 18h pour le Vernissage. .

Château Robillard Saint-André-de-Cubzac 33240 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 46 60 51 93 lesbombyx33240@gmail.com

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English : Les Bombyx invitent l’artothèque

L’événement Les Bombyx invitent l’artothèque Saint-André-de-Cubzac a été mis à jour le 2026-06-12 par Bourg Cubzaguais Tourisme