Concerts de l’école de Musique Intercommunale Saint-André-de-Cubzac lundi 22 juin 2026.

Saint-André-de-Cubzac

Concerts de l’école de Musique Intercommunale

Château Robillard Saint-André-de-Cubzac Gironde

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-22

fin : 2026-06-29

Date(s) :

2026-06-22

Les professeurs de l’école de Musique Intercommunale ont le plaisir de vous convier a leurs concerts du 22 au 29 Juin.

Au programme:

Lundi 22 Juin à 18h30 Théâtre de Verdure du Château Robillard, Orchestre à cordes Mandolines et Musiques actuelles.

Mercredi 24 Juin à 18h30 Théâtre de Verdure du Château Robillard, Ensemble à vents et classe d’alto.

Jeudi 25 Juin à 18h30 Théâtre de Verdure du Château Robillard, Batterie.

Vendredi 26 Juin à 18h Annexe du Château Robillard, Classes de guitare et violoncelle.

Lundi 29 Juin à 18h30 Annexe du Château Robillard, Classes de chant. .

Château Robillard Saint-André-de-Cubzac 33240 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 19 48 30 11 e.roulet@grand-cubzaguais.fr

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English : Concerts de l’école de Musique Intercommunale

L’événement Concerts de l’école de Musique Intercommunale Saint-André-de-Cubzac a été mis à jour le 2026-06-16 par Bourg Cubzaguais Tourisme