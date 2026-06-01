Concerts de l’école de Musique Intercommunale Saint-André-de-Cubzac
Concerts de l’école de Musique Intercommunale Saint-André-de-Cubzac lundi 22 juin 2026.
Saint-André-de-Cubzac
Concerts de l’école de Musique Intercommunale
Château Robillard Saint-André-de-Cubzac Gironde
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-22
fin : 2026-06-29
Date(s) :
2026-06-22
Les professeurs de l’école de Musique Intercommunale ont le plaisir de vous convier a leurs concerts du 22 au 29 Juin.
Au programme:
Lundi 22 Juin à 18h30 Théâtre de Verdure du Château Robillard, Orchestre à cordes Mandolines et Musiques actuelles.
Mercredi 24 Juin à 18h30 Théâtre de Verdure du Château Robillard, Ensemble à vents et classe d’alto.
Jeudi 25 Juin à 18h30 Théâtre de Verdure du Château Robillard, Batterie.
Vendredi 26 Juin à 18h Annexe du Château Robillard, Classes de guitare et violoncelle.
Lundi 29 Juin à 18h30 Annexe du Château Robillard, Classes de chant. .
Château Robillard Saint-André-de-Cubzac 33240 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 19 48 30 11 e.roulet@grand-cubzaguais.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concerts de l’école de Musique Intercommunale
L’événement Concerts de l’école de Musique Intercommunale Saint-André-de-Cubzac a été mis à jour le 2026-06-16 par Bourg Cubzaguais Tourisme
À voir aussi à Saint-André-de-Cubzac (Gironde)
- Marché nocturne à Saint André de Cubzac Saint-André-de-Cubzac 20 juin 2026
- Fête de la musique à St André de Cubzac Saint-André-de-Cubzac 21 juin 2026
- Les Bombyx invitent l’artothèque Saint-André-de-Cubzac 22 juin 2026
- Spectacle de danse de fin d’année des Meuniers de Montalon Salle du Champ de Foire Saint-André-de-Cubzac 26 juin 2026
- ENCIPAÏ, LA JOIE FAUSSES NOTES ET SAGESSE MASSAÏ de Marc Vella Saint-André-de-Cubzac 3 juillet 2026