Trouville-sur-Mer

Feu d’artifice de Trouville-sur-Mer

Sur la plage Trouville-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 22:45:00

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

Le 13 juillet à 22 h 45, la plage de Trouville-sur-Mer s’illumine pour un feu d’artifice en musique qui embrase la nuit normande. Couleurs, rythmes et reflets sur la Manche — un moment suspendu à partager en famille, entre amis, ou simplement face à la mer.

Le 13 juillet à 22 h 45, la plage de Trouville-sur-Mer s’illumine pour un feu d’artifice en musique qui embrase la nuit normande. Couleurs, rythmes et reflets sur la Manche — un moment suspendu à partager en famille, entre amis, ou simplement face à la mer.

Face à l’affluence attendue, des restrictions de circulation pourront être mises en place autour du centre-ville. Nous vous recommandons de vous garer en périphérie et de rejoindre la plage à pied. .

Sur la plage Trouville-sur-Mer 14360 Calvados Normandie

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English : Feu d’artifice de Trouville-sur-Mer

On 13 July at 10.45 pm, Trouville-sur-Mer beach will be lit up for a musical fireworks display that will set the Normandy night ablaze. Colours, rhythms and reflections on the English Channel — a magical moment to share with family, friends, or simply gazing out at the sea.

L’événement Feu d’artifice de Trouville-sur-Mer Trouville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Trouville