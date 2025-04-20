Feu d’artifice de Trouville-sur-Mer Trouville-sur-Mer
Feu d’artifice de Trouville-sur-Mer Trouville-sur-Mer mardi 14 juillet 2026.
Trouville-sur-Mer
Feu d’artifice de Trouville-sur-Mer
Sur la plage Trouville-sur-Mer Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 22:45:00
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-13
Le 13 juillet à 22 h 45, la plage de Trouville-sur-Mer s’illumine pour un feu d’artifice en musique qui embrase la nuit normande. Couleurs, rythmes et reflets sur la Manche — un moment suspendu à partager en famille, entre amis, ou simplement face à la mer.
Le 13 juillet à 22 h 45, la plage de Trouville-sur-Mer s’illumine pour un feu d’artifice en musique qui embrase la nuit normande. Couleurs, rythmes et reflets sur la Manche — un moment suspendu à partager en famille, entre amis, ou simplement face à la mer.
Face à l’affluence attendue, des restrictions de circulation pourront être mises en place autour du centre-ville. Nous vous recommandons de vous garer en périphérie et de rejoindre la plage à pied. .
Sur la plage Trouville-sur-Mer 14360 Calvados Normandie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Feu d’artifice de Trouville-sur-Mer
On 13 July at 10.45 pm, Trouville-sur-Mer beach will be lit up for a musical fireworks display that will set the Normandy night ablaze. Colours, rhythms and reflections on the English Channel — a magical moment to share with family, friends, or simply gazing out at the sea.
L’événement Feu d’artifice de Trouville-sur-Mer Trouville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Trouville
À voir aussi à Trouville-sur-Mer (Calvados)
- Exposition aquariophile 2026 à Trouville-sur-Mer Salle de la plage Trouville-sur-Mer 20 juin 2026
- Randonnée nature À la découverte de la plage et de la mer Debut de la jetée Jean-Claude Brize Trouville-sur-Mer 20 juin 2026
- Fête de la Musique par l’Office de Tourisme Trouville-sur-Mer 20 juin 2026
- Conférence de Frédéric Encel Les Dimanches Géopolitiques Hôtel de ville Trouville-sur-Mer 21 juin 2026
- La Réserve en Seine Trouville-sur-Mer 24 juin 2026