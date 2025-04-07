Dédicace — Sophie Carquain Office de Tourisme Trouville-sur-Mer

Trouville-sur-Mer

Dédicace — Sophie Carquain

Office de Tourisme 32 Boulevard Fernand Moureaux Trouville-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 10:30:00

fin : 2026-07-12 12:30:00

Date(s) :

2026-07-12

Écrivaine, journaliste et scénariste, Sophie Carquain est connue pour ses ouvrages de littérature générale et jeunesse. Le dimanche 12 juillet, de 10 h 30 à 12 h 30, elle sera présente à la boutique de l’Office de Tourisme pour dédicacer son nouveau livre, La folle idée de Suzette la mouette .

Écrivaine, journaliste et scénariste, Sophie Carquain est connue pour ses ouvrages de littérature générale et jeunesse. Le dimanche 12 juillet, de 10 h 30 à 12 h 30, elle sera présente à la boutique de l’Office de Tourisme pour dédicacer son nouveau livre, La folle idée de Suzette la mouette . Les ouvrages sont disponibles à la vente sur place.

Infos pratiques

– Date dimanche 12 juillet

– Horaires 10 h 30 12 h 30

– Lieu boutique de l’Office de Tourisme, 32 boulevard Fernand-Moureaux, Trouville-sur-Mer .

Office de Tourisme 32 Boulevard Fernand Moureaux Trouville-sur-Mer 14360 Calvados Normandie +33 2 31 14 60 70

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English : Dédicace — Sophie Carquain

Writer, journalist and scriptwriter Sophie Carquain is well known for her general and children’s literature. On Sunday 12 July, from 10.30am to 12.30pm, she will be at the Tourist Office shop to sign her new book, La folle idée de Suzette la mouette .

L’événement Dédicace — Sophie Carquain Trouville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-26 par OT Trouville