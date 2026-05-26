La Turballe

Feu d’artifice et bal populaire

Plage des Bretons La Turballe Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 21:30:00

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

Bal populaire

21h30-00h00 Boulevard Famchon

Interval, 6 musiciens proposent un répertoire varié, pour vous offrir les dernières tendances musicales mêlées aux tubes de toujours.

La garantie d’un set énergique et moderne sur le dancefloor tout au long de votre soirée !

Feu d’artifice par Stardust Pyrotechnie

22h45 Plage des Bretons (tiré sur barges)

Venez assister au fameux feu d’artifice du 15 août ! .

Plage des Bretons La Turballe 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 11 88 00 animation@laturballe.fr

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L’événement Feu d’artifice et bal populaire La Turballe a été mis à jour le 2026-05-22 par ADT44