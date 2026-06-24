Feu d’artifice et bal populaire Torigni-sur-Vire Torigny-les-Villes
Feu d’artifice et bal populaire Torigni-sur-Vire Torigny-les-Villes mardi 14 juillet 2026.
Torigny-les-Villes
Feu d’artifice et bal populaire
Torigni-sur-Vire Place de l’Orangerie Torigny-les-Villes Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14
fin : 2026-07-14
Date(s) :
2026-07-14
Feu d’artifice de Torigny-Les-Villes, aux étangs. .
Torigni-sur-Vire Place de l’Orangerie Torigny-les-Villes 50160 Manche Normandie +33 2 33 56 71 44 contact@torignylesvilles.fr
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English : Feu d’artifice et bal populaire
L’événement Feu d’artifice et bal populaire Torigny-les-Villes a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Saint-Lô
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