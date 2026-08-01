Feu d’artifice et marché artisanal Rue de Watlington Mansle-les-Fontaines
lundi 17 août 2026 · Rue de Watlington · Mansle-les-Fontaines
Informations pratiques
Mansle-les-Fontaines
Feu d’artifice et marché artisanal
Rue de Watlington Hippodrome du Champion Mansle-les-Fontaines Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-17 19:00:00
fin : 2026-08-17 00:00:00
Date(s) :
2026-08-17
Marché artisanal nocturne et feu d’artifice à Mansle-les-Fontaines
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Rue de Watlington Hippodrome du Champion Mansle-les-Fontaines 16230 Charente Nouvelle-Aquitaine communication@manslelesfontaines.fr
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English :
Nighttime Artisan Market and Fireworks in Mansle-les-Fontaines
L’événement Feu d’artifice et marché artisanal Mansle-les-Fontaines a été mis à jour le 2026-07-28 par Office de tourisme Destination Nord Charente