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AGENDA · Mansle-les-Fontaines

Feu d’artifice et marché artisanal Rue de Watlington Mansle-les-Fontaines

lundi 17 août 2026 · Rue de Watlington · Mansle-les-Fontaines

Informations pratiques

Début
lundi 17 août 2026
Fin
lundi 17 août 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Rue de Watlington
Adresse
Hippodrome du Champion
Ville
16230 Mansle-les-Fontaines
Département
Charente
Tarif

Mansle-les-Fontaines

Feu d’artifice et marché artisanal

Rue de Watlington Hippodrome du Champion Mansle-les-Fontaines Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-17 19:00:00
fin : 2026-08-17 00:00:00

Date(s) :
2026-08-17

Marché artisanal nocturne et feu d’artifice à Mansle-les-Fontaines
  .

Rue de Watlington Hippodrome du Champion Mansle-les-Fontaines 16230 Charente Nouvelle-Aquitaine   communication@manslelesfontaines.fr

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English :

Nighttime Artisan Market and Fireworks in Mansle-les-Fontaines

L’événement Feu d’artifice et marché artisanal Mansle-les-Fontaines a été mis à jour le 2026-07-28 par Office de tourisme Destination Nord Charente

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