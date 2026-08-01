Feu d’artifice et marché artisanal Rue de Watlington Mansle-les-Fontaines

Informations pratiques

Mansle-les-Fontaines

Feu d’artifice et marché artisanal

Rue de Watlington Hippodrome du Champion Mansle-les-Fontaines Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-17 19:00:00

fin : 2026-08-17 00:00:00

Date(s) :

2026-08-17

Marché artisanal nocturne et feu d’artifice à Mansle-les-Fontaines

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Rue de Watlington Hippodrome du Champion Mansle-les-Fontaines 16230 Charente Nouvelle-Aquitaine communication@manslelesfontaines.fr

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English :

Nighttime Artisan Market and Fireworks in Mansle-les-Fontaines

L’événement Feu d’artifice et marché artisanal Mansle-les-Fontaines a été mis à jour le 2026-07-28 par Office de tourisme Destination Nord Charente