Feu d’artifice et retraite aux flambeaux Torcé-en-Vallée
Feu d’artifice et retraite aux flambeaux Torcé-en-Vallée samedi 11 juillet 2026.
Torcé-en-Vallée
Feu d’artifice et retraite aux flambeaux
terrain de moto Torcé-en-Vallée Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 19:00:00
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11
Buvette et restauration sur place. Ambiance garantie avec le groupe Tranzysong en début de soirée. Retraite aux flambeaux à 22h et feu d’artifice à 23h. .
terrain de moto Torcé-en-Vallée 72110 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 29 37 15
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L’événement Feu d’artifice et retraite aux flambeaux Torcé-en-Vallée a été mis à jour le 2026-06-25 par Pays Perche Sarthois
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