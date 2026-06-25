Feu d’artifice et retraite aux flambeaux Torcé-en-Vallée samedi 11 juillet 2026.

Torcé-en-Vallée

Feu d’artifice et retraite aux flambeaux

terrain de moto Torcé-en-Vallée Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 19:00:00

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

Buvette et restauration sur place. Ambiance garantie avec le groupe Tranzysong en début de soirée. Retraite aux flambeaux à 22h et feu d’artifice à 23h. .

terrain de moto Torcé-en-Vallée 72110 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 29 37 15

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English :

L’événement Feu d’artifice et retraite aux flambeaux Torcé-en-Vallée a été mis à jour le 2026-06-25 par Pays Perche Sarthois