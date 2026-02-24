Feu d’artifice Fête nationale Saint-Jean-de-Luz

Feu d’artifice Fête nationale

Baie de Saint-Jean-de-Luz Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques

Début : 2026-07-14

fin : 2026-07-14

Vive la Baie !

Un merveilleux moment et une mise en valeur de la magnifique baie de Saint Jean de Luz et de la colline de Sainte Barbe, sous une pluie de couleurs…

Côté musique concert sur la Place Louis XIV à 11h30 et à 18h, et sur la Place Foch à partir de 21h30 (coupure pendant le feu d’artifice, puis reprise du concert) .

Baie de Saint-Jean-de-Luz Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 26 03 16

