Feu d’artifice, marché et animation musicale Saint-Léger-la-Montagne
Feu d’artifice, marché et animation musicale Saint-Léger-la-Montagne samedi 4 juillet 2026.
Saint-Léger-la-Montagne
Feu d’artifice, marché et animation musicale
9 Rue de la Fontaine Saint-Léger-la-Montagne Haute-Vienne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 18:00:00
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
En plus du magnifique feu d’artifice, retrouvez le marché nocturne des artisans locaux autour de la mairie. Animation avec Folles Fest. Venez nombreux pour cet événement festif ! .
9 Rue de la Fontaine Saint-Léger-la-Montagne 87340 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 39 80 83 comitefetes.stlegerlamontagne@gmail.com
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English : Feu d’artifice, marché et animation musicale
L’événement Feu d’artifice, marché et animation musicale Saint-Léger-la-Montagne a été mis à jour le 2026-06-11 par OT Monts du Limousin
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