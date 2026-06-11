Saint-Léger-la-Montagne

Feu d’artifice, marché et animation musicale

9 Rue de la Fontaine Saint-Léger-la-Montagne Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 18:00:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

En plus du magnifique feu d’artifice, retrouvez le marché nocturne des artisans locaux autour de la mairie. Animation avec Folles Fest. Venez nombreux pour cet événement festif ! .

9 Rue de la Fontaine Saint-Léger-la-Montagne 87340 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 39 80 83 comitefetes.stlegerlamontagne@gmail.com

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English : Feu d’artifice, marché et animation musicale

L’événement Feu d’artifice, marché et animation musicale Saint-Léger-la-Montagne a été mis à jour le 2026-06-11 par OT Monts du Limousin