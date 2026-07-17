Feu d’artifice Stade de foot Montsûrs
lundi 3 août 2026 · Stade de foot · Montsûrs
Informations pratiques
Montsûrs
Feu d’artifice
Stade de foot Rue de Saint-Cenere Montsûrs Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 23:00:00
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-08-02
Un moment festif et convivial à partager en famille ou entre amis, avec un spectacle de lumières et de couleurs qui émerveillera petits et grands.
Fête foraine tout le week-end.
Organisé par le comité des fêtes de Montsûrs .
Stade de foot Rue de Saint-Cenere Montsûrs 53150 Mayenne Pays de la Loire +33 6 13 18 33 72
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Feu d’artifice Montsûrs a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de Tourisme de Sainte-Suzanne Les Coëvrons
À voir aussi à Montsûrs (Mayenne)
- Marché estival Etang de la Fenderie Montsûrs 23 juillet 2026
- Le Bourgeois Gentilhomme Château de Bourgon Montsûrs 25 juillet 2026
- Vide-grenier à Montsûrs Montsûrs 2 août 2026