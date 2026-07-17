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AGENDA · Montsûrs

Feu d’artifice Stade de foot Montsûrs

lundi 3 août 2026 · Stade de foot · Montsûrs

Informations pratiques

Début
lundi 3 août 2026
Fin
dimanche 2 août 2026
Heure de début
23:00:00
Lieu
Stade de foot
Adresse
Rue de Saint-Cenere
Ville
53150 Montsûrs
Département
Mayenne
Tarif

Montsûrs

Feu d’artifice

Stade de foot Rue de Saint-Cenere Montsûrs Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 23:00:00
fin : 2026-08-02

Date(s) :
2026-08-02

Un moment festif et convivial à partager en famille ou entre amis, avec un spectacle de lumières et de couleurs qui émerveillera petits et grands.
Fête foraine tout le week-end.

Organisé par le comité des fêtes de Montsûrs   .

Stade de foot Rue de Saint-Cenere Montsûrs 53150 Mayenne Pays de la Loire +33 6 13 18 33 72 

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English :

L’événement Feu d’artifice Montsûrs a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de Tourisme de Sainte-Suzanne Les Coëvrons

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