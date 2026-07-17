Feu d’artifice Stade de foot Montsûrs

Informations pratiques

Montsûrs

Feu d’artifice

Stade de foot Rue de Saint-Cenere Montsûrs Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 23:00:00

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-08-02

Un moment festif et convivial à partager en famille ou entre amis, avec un spectacle de lumières et de couleurs qui émerveillera petits et grands.

Fête foraine tout le week-end.

Organisé par le comité des fêtes de Montsûrs .

Stade de foot Rue de Saint-Cenere Montsûrs 53150 Mayenne Pays de la Loire +33 6 13 18 33 72

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Feu d’artifice Montsûrs a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de Tourisme de Sainte-Suzanne Les Coëvrons