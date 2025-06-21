Feu d’artifice, Saint-Jean-d’Hermine Rue Flandres Dunkerque Sainte-Hermine

Sainte-Hermine

Feu d’artifice, Saint-Jean-d’Hermine

Rue Flandres Dunkerque Les Prés de la Smagne Sainte-Hermine Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 23:00:00

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

Feu d’artifice sonorisé et tiré par Jacques Couturier.

Feu d’artifice sonorisé et tiré par Jacques Couturier à 23h00.

Repas champêtre et soirée dansante. Informations à venir prochainement. .

Rue Flandres Dunkerque Les Prés de la Smagne Sainte-Hermine 85210 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 97 89 49 contact@saintjeandhermine.fr

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English :

Fireworks set off by Jacques Couturier.

L’événement Feu d’artifice, Saint-Jean-d’Hermine Sainte-Hermine a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud