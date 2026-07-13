Salon du Livre Les Mots en Ballade Rue Georges Clemenceau Saint-Jean-d’Hermine

Informations pratiques

Saint-Jean-d’Hermine

Salon du Livre Les Mots en Ballade

Rue Georges Clemenceau Les Halles Sainte-Hermine Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-06 10:00:00

fin : 2026-09-06 17:00:00

Date(s) :

2026-09-06

5e édition Salon du Livre organisé par la Ville de Saint-Jean-d’Hermine

Dimanche 6 septembre 2026.

De 10h à 17h.

Les Halles Rue Georges Clemenceau Sainte-Hermine | 85210 Saint-Jean-d’Hermine.

Rencontres avec des auteurs, dédicaces avec l’invité d’honneur, animations pour petits et grands,… Une journée dédiée à l’amour des livres et des histoires.

Et pour vous faire patienter, découvrez dès aujourd’hui l’affiche officielle de cette nouvelle édition !

La créatrice d’histoire Axelle Rallier du Baty sera l’invité d’honneur de cette 5e édition du Salon du Livre ! Elle a remporté le prix du livre Jeunesse Armand Giraud avec l’histoire de NOSY KOMBA .??

GRATUIT OUVERT A TOUS. .

Rue Georges Clemenceau Les Halles Saint-Jean-d’Hermine 85210 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 97 89 49 accueil@saintjeandhermine.fr

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English :

5th Edition Book Fair organized by the City of Saint-Jean-d’Hermine

L’événement Salon du Livre Les Mots en Ballade Saint-Jean-d’Hermine a été mis à jour le 2026-07-27 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud