UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Sainte-Hermine

Salon du Livre Les Mots en Ballade Rue Georges Clemenceau Saint-Jean-d’Hermine

dimanche 6 septembre 2026 · Rue Georges Clemenceau · Sainte-Hermine

Informations pratiques

Début
dimanche 6 septembre 2026
Fin
dimanche 6 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Rue Georges Clemenceau
Adresse
Les Halles
Ville
85210 Sainte-Hermine
Département
Vendée
Tarif

Saint-Jean-d’Hermine

Salon du Livre Les Mots en Ballade

Rue Georges Clemenceau Les Halles Sainte-Hermine Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-06 10:00:00
fin : 2026-09-06 17:00:00

Date(s) :
2026-09-06

5e édition Salon du Livre organisé par la Ville de Saint-Jean-d’Hermine
Dimanche 6 septembre 2026.
De 10h à 17h.
Les Halles Rue Georges Clemenceau Sainte-Hermine | 85210 Saint-Jean-d’Hermine.

Rencontres avec des auteurs, dédicaces avec l’invité d’honneur, animations pour petits et grands,… Une journée dédiée à l’amour des livres et des histoires.
Et pour vous faire patienter, découvrez dès aujourd’hui l’affiche officielle de cette nouvelle édition !

La créatrice d’histoire Axelle Rallier du Baty sera l’invité d’honneur de cette 5e édition du Salon du Livre ! Elle a remporté le prix du livre Jeunesse Armand Giraud avec l’histoire de NOSY KOMBA .??

GRATUIT OUVERT A TOUS.   .

Rue Georges Clemenceau Les Halles Saint-Jean-d’Hermine 85210 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 97 89 49  accueil@saintjeandhermine.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

5th Edition Book Fair organized by the City of Saint-Jean-d’Hermine

L’événement Salon du Livre Les Mots en Ballade Saint-Jean-d’Hermine a été mis à jour le 2026-07-27 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud

À voir aussi à Sainte-Hermine (Vendée)