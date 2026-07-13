Salon du Livre Les Mots en Ballade Rue Georges Clemenceau Saint-Jean-d’Hermine
dimanche 6 septembre 2026 · Rue Georges Clemenceau · Sainte-Hermine
Informations pratiques
Saint-Jean-d’Hermine
Salon du Livre Les Mots en Ballade
Rue Georges Clemenceau Les Halles Sainte-Hermine Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-06 10:00:00
fin : 2026-09-06 17:00:00
Date(s) :
2026-09-06
5e édition Salon du Livre organisé par la Ville de Saint-Jean-d’Hermine
Dimanche 6 septembre 2026.
De 10h à 17h.
Les Halles Rue Georges Clemenceau Sainte-Hermine | 85210 Saint-Jean-d’Hermine.
Rencontres avec des auteurs, dédicaces avec l’invité d’honneur, animations pour petits et grands,… Une journée dédiée à l’amour des livres et des histoires.
Et pour vous faire patienter, découvrez dès aujourd’hui l’affiche officielle de cette nouvelle édition !
La créatrice d’histoire Axelle Rallier du Baty sera l’invité d’honneur de cette 5e édition du Salon du Livre ! Elle a remporté le prix du livre Jeunesse Armand Giraud avec l’histoire de NOSY KOMBA .??
GRATUIT OUVERT A TOUS. .
Rue Georges Clemenceau Les Halles Saint-Jean-d’Hermine 85210 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 97 89 49 accueil@saintjeandhermine.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
5th Edition Book Fair organized by the City of Saint-Jean-d’Hermine
L’événement Salon du Livre Les Mots en Ballade Saint-Jean-d’Hermine a été mis à jour le 2026-07-27 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud