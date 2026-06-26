Feu d’artifice Plan d’eau Saint-Martin-Terressus
Feu d’artifice Plan d’eau Saint-Martin-Terressus lundi 13 juillet 2026.
Saint-Martin-Terressus
Feu d’artifice
Plan d’eau Le Bourg Saint-Martin-Terressus Haute-Vienne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 19:00:00
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-13
Feu d’artifice avec animation musicale avec un DJ, foodtrucks, maquillages pour enfants et jeux en bois .
Plan d’eau Le Bourg Saint-Martin-Terressus 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 67 52 18
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English : Feu d’artifice
L’événement Feu d’artifice Saint-Martin-Terressus a été mis à jour le 2026-06-26 par OT de Noblat
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