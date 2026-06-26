Feu d’artifice Plan d’eau Saint-Martin-Terressus

Saint-Martin-Terressus

Feu d’artifice

Plan d’eau Le Bourg Saint-Martin-Terressus Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 19:00:00

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

Feu d’artifice avec animation musicale avec un DJ, foodtrucks, maquillages pour enfants et jeux en bois .

Plan d’eau Le Bourg Saint-Martin-Terressus 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 67 52 18

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English : Feu d’artifice

L’événement Feu d’artifice Saint-Martin-Terressus a été mis à jour le 2026-06-26 par OT de Noblat