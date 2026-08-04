Feu d’artifice son et lumières Le Pouliguen
samedi 15 août 2026 · Le Pouliguen
Informations pratiques
Le Pouliguen
Feu d’artifice son et lumières
Plage du Nau Le Pouliguen Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 22:30:00
fin : 2026-08-14 23:00:00
Date(s) :
2026-08-14
Bonne nouvelle, le feu d’artifice est reprogrammé !
Contraints d’annuler le feu d’artifice du 13 juillet en raison de la vigilance Rouge Canicule, nous avons le plaisir de vous annoncer qu’il est reprogrammé.
Rendez-vous à 22h30 (et non 23h) pour retrouver ce grand moment de l’été pouliguennais.
Comme prévu initialement, le spectacle sera tiré en mer, au large de la plage du Nau, pour offrir les meilleures conditions de visibilité et de sécurité.
Nous espérons vous retrouver nombreux pour partager ensemble cette belle soirée estivale ! .
Plage du Nau Le Pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 15 08 08 accueil@mairie-lepouliguen.fr
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English :
L’événement Feu d’artifice son et lumières Le Pouliguen a été mis à jour le 2026-07-31 par ADT44
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