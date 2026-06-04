Feu d’artifice Woignarue
Feu d’artifice Woignarue mardi 14 juillet 2026.
Woignarue
Feu d’artifice
Woignarue Somme
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 23:00:00
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-13
Feu d’artifice tiré du stade à 23h.
Retraite aux flambeaux vers 22h, suivi d’une aubade et buvette de l’harmonie municipale.
Feu d’artifice tiré du stade à 23h.
Retraite aux flambeaux vers 22h, suivi d’une aubade et buvette de l’harmonie municipale. .
Woignarue 80460 Somme Hauts-de-France +33 3 22 30 74 53
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English :
Fireworks from the stadium at 11pm.
Torchlight procession at 10pm, followed by an aubade and refreshments by the municipal band.
L’événement Feu d’artifice Woignarue a été mis à jour le 2026-06-04 par DESTINATION LE TREPORT MERS
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