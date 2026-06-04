Woignarue

Feu d’artifice

Woignarue Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 23:00:00

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

Feu d’artifice tiré du stade à 23h.

Retraite aux flambeaux vers 22h, suivi d’une aubade et buvette de l’harmonie municipale.

Feu d’artifice tiré du stade à 23h.

Retraite aux flambeaux vers 22h, suivi d’une aubade et buvette de l’harmonie municipale. .

Woignarue 80460 Somme Hauts-de-France +33 3 22 30 74 53

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English :

Fireworks from the stadium at 11pm.

Torchlight procession at 10pm, followed by an aubade and refreshments by the municipal band.

L’événement Feu d’artifice Woignarue a été mis à jour le 2026-06-04 par DESTINATION LE TREPORT MERS