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Feu d’artifice Woignarue

Feu d’artifice Woignarue

Feu d’artifice Woignarue mardi 14 juillet 2026.

Ville : 80460 Woignarue

Département : Somme

Début : mardi 14 juillet 2026

Fin : lundi 13 juillet 2026

Heure de début : 23:00:00

Tarif : 0 0 Gratuit

Woignarue

Feu d’artifice

Woignarue Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 23:00:00
fin : 2026-07-13

Date(s) :
2026-07-13

Feu d’artifice tiré du stade à 23h.
Retraite aux flambeaux vers 22h, suivi d’une aubade et buvette de l’harmonie municipale.
Feu d’artifice tiré du stade à 23h.
Retraite aux flambeaux vers 22h, suivi d’une aubade et buvette de l’harmonie municipale.   .

Woignarue 80460 Somme Hauts-de-France +33 3 22 30 74 53 

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English :

Fireworks from the stadium at 11pm.
Torchlight procession at 10pm, followed by an aubade and refreshments by the municipal band.

L’événement Feu d’artifice Woignarue a été mis à jour le 2026-06-04 par DESTINATION LE TREPORT MERS

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