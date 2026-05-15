Journée bien être Woignarue
Journée bien être Woignarue dimanche 5 juillet 2026.
Woignarue
Journée bien être
220 Rue d’Onival Woignarue Somme
Tarif : 95 – 95 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 10:00:00
fin : 2026-07-05 16:30:00
Date(s) :
2026-07-05
Réservation obligatoire, places limitées 95€
Au programme
– 9h30 Présentation de la journée autour d’un goûter avec boissons chaudes, jus de fruits, et viennoiseries.
– 10h réveil musculaire en douceur avec Léa (professeur de yoga). Si le soleil est au rdv nous aurons le plaisir de faire le cours à l’extérieur.
– 11h15 Atelier massage. Celui-ci se déroule habillé et au sol, en binôme et seule.
Apprenez des gestes, vous permettant de vous relaxer et d’apporter du bien être à vos proches.
– 12h30 Pause déjeuner au sein du restaurant La réserve . Cocktail détox et cuisine healthy pour un moment convivial et gourmand.
– 14h Sonotherapie Bercée par la magie des sons des bols tibétains, de cristal, et du gong, laissez vous guider par Clémence qui vous apportera un vrai moment de relaxation.
– 15h30 Conférence animée par Adeline Gestalt thérapeute diplômée, sur le thème retrouver son équilibre intérieur .
Nous n’osons pas toujours passer la porte des professionnels du bien être psychologique et émotionnel, cette conférence est un moment de partage et de découverte.
Réservation obligatoire, places limitées 95€
Au programme
– 9h30 Présentation de la journée autour d’un goûter avec boissons chaudes, jus de fruits, et viennoiseries.
– 10h réveil musculaire en douceur avec Léa (professeur de yoga). Si le soleil est au rdv nous aurons le plaisir de faire le cours à l’extérieur.
– 11h15 Atelier massage. Celui-ci se déroule habillé et au sol, en binôme et seule.
Apprenez des gestes, vous permettant de vous relaxer et d’apporter du bien être à vos proches.
– 12h30 Pause déjeuner au sein du restaurant La réserve . Cocktail détox et cuisine healthy pour un moment convivial et gourmand.
– 14h Sonotherapie Bercée par la magie des sons des bols tibétains, de cristal, et du gong, laissez vous guider par Clémence qui vous apportera un vrai moment de relaxation.
– 15h30 Conférence animée par Adeline Gestalt thérapeute diplômée, sur le thème retrouver son équilibre intérieur .
Nous n’osons pas toujours passer la porte des professionnels du bien être psychologique et émotionnel, cette conférence est un moment de partage et de découverte. .
220 Rue d’Onival Woignarue 80460 Somme Hauts-de-France +33 6 03 32 53 32 contact.lessentiel.eu@gmail.com
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English :
Reservations essential, places limited 95?
Program:
– 9:30am: Introduction to the day with a snack of hot drinks, fruit juices and pastries.
– 10am: gentle muscular awakening with Léa (yoga teacher). If the sun is shining, we’ll have the pleasure of holding the class outside.
– 11:15am: Massage workshop. Dressed and on the floor, in pairs or alone.
Learn gestures that will help you relax and bring well-being to your loved ones.
– 12:30 pm: Lunch break at La Réserve restaurant. Detox cocktails and healthy cuisine for a convivial, gourmet moment.
– 2pm: Sonotherapy: Lulled by the magical sounds of Tibetan bowls, crystal bowls and the gong, let Clémence guide you through a truly relaxing experience.
– 3:30 pm: Lecture by Adeline, a qualified Gestalt therapist, on the theme of rediscovering inner balance .
We don’t always dare to go through the door of professionals in the field of psychological and emotional well-being, so this conference is an opportunity to share and discover.
L’événement Journée bien être Woignarue a été mis à jour le 2026-05-15 par DESTINATION LE TREPORT MERS
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