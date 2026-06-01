Feu de la Saint-Jean à Fère-en-Tardenois Fère-en-Tardenois

Fère-en-Tardenois

Feu de la Saint-Jean à Fère-en-Tardenois

Place de Wertingen Fère-en-Tardenois Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 20:00:00

fin : 2026-06-27 22:00:00

Date(s) :

2026-06-27

La Ville de Fère-en-Tardenois donne rendez-vous aux habitants et visiteurs le samedi 27 juin 2026 à

partir de 20h00, Place de Wertingen, pour célébrer ensemble l’une des traditions les plus conviviales

et emblématiques du début de l’été les Feux de la Saint-Jean.

Cet événement rassemble toutes les générations autour d’un moment de partage, de musique et de

fête populaire. À la nuit tombée, le traditionnel feu illuminera le ciel de Fère-en-Tardenois dans une

ambiance chaleureuse et festive, symbole de convivialité.

Faire vivre une tradition populaire

Les Feux de la Saint-Jean font partie du patrimoine culturel et des traditions qui rythment la vie

locale depuis des générations. À travers cette soirée, la municipalité souhaite faire perdurer cet

esprit de fête populaire, simple et authentique, où habitants, familles, amis et visiteurs peuvent se

retrouver autour d’un moment fédérateur au cœur de la ville.

Au programme de cette édition 2026

• Musique et ambiance festive

• Spectacle à 22h00 avec la compagnie Il était une flamme

• Grand feu de joie

• Buvette et convivialité

Dans une atmosphère estivale et familiale, petits et grands pourront profiter d’une soirée placée

sous le signe du partage, de la bonne humeur et de la tradition.

Un rendez-vous incontournable de l’été

À travers cet événement, Fère-en-Tardenois affirme une nouvelle fois son attachement aux traditions

populaires qui créent du lien et font vivre le territoire.

La Ville de Fère-en-Tardenois donne rendez-vous aux habitants et visiteurs le samedi 27 juin 2026 à

partir de 20h00, Place de Wertingen, pour célébrer ensemble l’une des traditions les plus conviviales

et emblématiques du début de l’été les Feux de la Saint-Jean.

Cet événement rassemble toutes les générations autour d’un moment de partage, de musique et de

fête populaire. À la nuit tombée, le traditionnel feu illuminera le ciel de Fère-en-Tardenois dans une

ambiance chaleureuse et festive, symbole de convivialité.

Faire vivre une tradition populaire

Les Feux de la Saint-Jean font partie du patrimoine culturel et des traditions qui rythment la vie

locale depuis des générations. À travers cette soirée, la municipalité souhaite faire perdurer cet

esprit de fête populaire, simple et authentique, où habitants, familles, amis et visiteurs peuvent se

retrouver autour d’un moment fédérateur au cœur de la ville.

Au programme de cette édition 2026

• Musique et ambiance festive

• Spectacle à 22h00 avec la compagnie Il était une flamme

• Grand feu de joie

• Buvette et convivialité

Dans une atmosphère estivale et familiale, petits et grands pourront profiter d’une soirée placée

sous le signe du partage, de la bonne humeur et de la tradition.

Un rendez-vous incontournable de l’été

À travers cet événement, Fère-en-Tardenois affirme une nouvelle fois son attachement aux traditions

populaires qui créent du lien et font vivre le territoire. .

Place de Wertingen Fère-en-Tardenois 02130 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 82 20 44

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English :

The Town of Fère-en-Tardenois invites residents and visitors to join us on Saturday, June 27, 2026 at

from 8:00 pm on Place de Wertingen, to celebrate one of the most convivial traditions

and emblematic traditions of early summer: the Feux de la Saint-Jean.

This event brings together all generations for a moment of sharing, music and popular celebration

and popular festivities. At nightfall, the traditional bonfire lights up the skies over Fère-en-Tardenois in a warm and festive

a warm and festive atmosphere, a symbol of conviviality.

Keeping a popular tradition alive

The Midsummer Fires are part of the cultural heritage and traditions that have set the pace

local life for generations. Through this evening, the municipality wishes to perpetuate this popular

spirit of a simple, authentic folk festival, where residents, families, friends and visitors can come together

families, friends and visitors to gather around a unifying moment in the heart of the town.

On the program for this 2026 edition:

? Music and festive atmosphere

? Show at 10:00 p.m. with the Il était une flamme company

? Big bonfire

? Refreshments and conviviality

In a summery, family atmosphere, young and old alike can enjoy an evening of sharing

and tradition.

A not-to-be-missed summer event

With this event, Fère-en-Tardenois once again affirms its attachment to popular traditions

traditions that bring the region to life.

L’événement Feu de la Saint-Jean à Fère-en-Tardenois Fère-en-Tardenois a été mis à jour le 2026-06-03 par Maison du Tourisme Les Portes de la Champagne