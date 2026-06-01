Feu de la Saint-Jean à Fère-en-Tardenois Fère-en-Tardenois
Feu de la Saint-Jean à Fère-en-Tardenois Fère-en-Tardenois samedi 27 juin 2026.
Fère-en-Tardenois
Feu de la Saint-Jean à Fère-en-Tardenois
Place de Wertingen Fère-en-Tardenois Aisne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 20:00:00
fin : 2026-06-27 22:00:00
Date(s) :
2026-06-27
La Ville de Fère-en-Tardenois donne rendez-vous aux habitants et visiteurs le samedi 27 juin 2026 à
partir de 20h00, Place de Wertingen, pour célébrer ensemble l’une des traditions les plus conviviales
et emblématiques du début de l’été les Feux de la Saint-Jean.
Cet événement rassemble toutes les générations autour d’un moment de partage, de musique et de
fête populaire. À la nuit tombée, le traditionnel feu illuminera le ciel de Fère-en-Tardenois dans une
ambiance chaleureuse et festive, symbole de convivialité.
Faire vivre une tradition populaire
Les Feux de la Saint-Jean font partie du patrimoine culturel et des traditions qui rythment la vie
locale depuis des générations. À travers cette soirée, la municipalité souhaite faire perdurer cet
esprit de fête populaire, simple et authentique, où habitants, familles, amis et visiteurs peuvent se
retrouver autour d’un moment fédérateur au cœur de la ville.
Au programme de cette édition 2026
• Musique et ambiance festive
• Spectacle à 22h00 avec la compagnie Il était une flamme
• Grand feu de joie
• Buvette et convivialité
Dans une atmosphère estivale et familiale, petits et grands pourront profiter d’une soirée placée
sous le signe du partage, de la bonne humeur et de la tradition.
Un rendez-vous incontournable de l’été
À travers cet événement, Fère-en-Tardenois affirme une nouvelle fois son attachement aux traditions
populaires qui créent du lien et font vivre le territoire.
La Ville de Fère-en-Tardenois donne rendez-vous aux habitants et visiteurs le samedi 27 juin 2026 à
partir de 20h00, Place de Wertingen, pour célébrer ensemble l’une des traditions les plus conviviales
et emblématiques du début de l’été les Feux de la Saint-Jean.
Cet événement rassemble toutes les générations autour d’un moment de partage, de musique et de
fête populaire. À la nuit tombée, le traditionnel feu illuminera le ciel de Fère-en-Tardenois dans une
ambiance chaleureuse et festive, symbole de convivialité.
Faire vivre une tradition populaire
Les Feux de la Saint-Jean font partie du patrimoine culturel et des traditions qui rythment la vie
locale depuis des générations. À travers cette soirée, la municipalité souhaite faire perdurer cet
esprit de fête populaire, simple et authentique, où habitants, familles, amis et visiteurs peuvent se
retrouver autour d’un moment fédérateur au cœur de la ville.
Au programme de cette édition 2026
• Musique et ambiance festive
• Spectacle à 22h00 avec la compagnie Il était une flamme
• Grand feu de joie
• Buvette et convivialité
Dans une atmosphère estivale et familiale, petits et grands pourront profiter d’une soirée placée
sous le signe du partage, de la bonne humeur et de la tradition.
Un rendez-vous incontournable de l’été
À travers cet événement, Fère-en-Tardenois affirme une nouvelle fois son attachement aux traditions
populaires qui créent du lien et font vivre le territoire. .
Place de Wertingen Fère-en-Tardenois 02130 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 82 20 44
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English :
The Town of Fère-en-Tardenois invites residents and visitors to join us on Saturday, June 27, 2026 at
from 8:00 pm on Place de Wertingen, to celebrate one of the most convivial traditions
and emblematic traditions of early summer: the Feux de la Saint-Jean.
This event brings together all generations for a moment of sharing, music and popular celebration
and popular festivities. At nightfall, the traditional bonfire lights up the skies over Fère-en-Tardenois in a warm and festive
a warm and festive atmosphere, a symbol of conviviality.
Keeping a popular tradition alive
The Midsummer Fires are part of the cultural heritage and traditions that have set the pace
local life for generations. Through this evening, the municipality wishes to perpetuate this popular
spirit of a simple, authentic folk festival, where residents, families, friends and visitors can come together
families, friends and visitors to gather around a unifying moment in the heart of the town.
On the program for this 2026 edition:
? Music and festive atmosphere
? Show at 10:00 p.m. with the Il était une flamme company
? Big bonfire
? Refreshments and conviviality
In a summery, family atmosphere, young and old alike can enjoy an evening of sharing
and tradition.
A not-to-be-missed summer event
With this event, Fère-en-Tardenois once again affirms its attachment to popular traditions
traditions that bring the region to life.
L’événement Feu de la Saint-Jean à Fère-en-Tardenois Fère-en-Tardenois a été mis à jour le 2026-06-03 par Maison du Tourisme Les Portes de la Champagne