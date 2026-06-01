Feu de la Saint Jean au Madel de Roro Le madel de Roro La Chapelle-Aubareil samedi 27 juin 2026.

La Chapelle-Aubareil

Feu de la Saint Jean au Madel de Roro

Le madel de Roro 74 Rue de la Tour La Chapelle-Aubareil Dordogne

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 20:00:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

20h. Le Madel de Roro vous propose une soirée familiale ! Magie close-up et mentaliste avec Dorian magicien et un repas (menu à 20€)

A l’occasion du feu de la Saint Jean, Le Madel de Roro vous propose une soirée familiale!

Magie close-up et mentalisme et un repas. .

Le madel de Roro 74 Rue de la Tour La Chapelle-Aubareil 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 86 95 09

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English : Feu de la Saint Jean au Madel de Roro

8:00 p.m. Le Madel de Roro invites you to a family-friendly evening! Close-up magic and mentalism with Dorian the Magician, plus a meal (menu: 20?)

L’événement Feu de la Saint Jean au Madel de Roro La Chapelle-Aubareil a été mis à jour le 2026-06-18 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère