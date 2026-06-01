FEU DE LA SAINT JEAN Bédarieux
FEU DE LA SAINT JEAN Bédarieux vendredi 26 juin 2026.
Bédarieux
FEU DE LA SAINT JEAN
Place Pasteur Bédarieux Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26
fin : 2026-06-26
Date(s) :
2026-06-26
21h30 | Spectacle Arcanes de la compagnie Zoolians, suivi par le traditionnel Feu de la Saint-Jean
Rythmes dissonants, chants rauques, vapeurs scintillantes entre chien et loup, une mystérieuse confrérie s’active, élaborant minutieusement son rituel. Les esprits se focalisent, les coups sourds des percussions s’emparent des corps, et l’énergie mystique des mages fusionne dans une transe hypnotique.
21h30 | Spectacle Arcanes de la compagnie Zoolians, suivi par le traditionnel Feu de la Saint-Jean .
Place Pasteur Bédarieux 34600 Hérault Occitanie +33 4 67 95 48 27
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English : FEU DE LA SAINT JEAN
9:30 pm | Arcanes show by the Zoolians company, followed by the traditional Midsummer bonfire
L’événement FEU DE LA SAINT JEAN Bédarieux a été mis à jour le 2026-06-04 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB
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